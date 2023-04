Bayern Monaco su Osimhen | la reazione dell’attaccante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 26 - La Roma ha colpito 26 legni: record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2022/23, considerand… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - Rolfi39 : RT @fattoquotidiano: Bayern Monaco, rissa e sangue tra compagni di squadra: Sané e Mané si picchiano negli spogliatoi dopo la sconfitta in… - CorSport : ?? Mané e i pugni in faccia a Sané La frase shock che ha scatenato la rissa #BayernMonaco #ChampionsLeague… - Frances12925037 : RT @CN29vfarsopoli: #Allianz hai scritto una lettera per il #BayernMonaco !?! -

Una brutta sconfitta porta sempre ad una tensione post gara, soprattutto se giochi nele specialmente se ti chiami Sadio Mané . Il senegalese è infatti apparso visibilmente nervoso dopo il ko con il Manchester City per 3 - 0 subito in Champions League e, al termine della ...Calcio e Finanza pubblica la top 10 del ranking Uefa Manchester City " 137" 135 Chelsea " 126 Liverpool " 123 Real Madrid " 115 Paris Saint - Germain " 112 Manchester United " 104 ...Ilchiuse con Morientes a 9 centri e il croato Prso a 7. Ma, si sa, a Mou interessava più l'... E in finale Pescano ilall'Allianz Arena, davanti a oltre 60 mila tifosi. Ma Drogba, ...

In Champions i successi clamorosi sono pochi ma roboanti: nel 2004 i miracoli di José, nel 2012 Drogba e il tecnico italiano portarono il Chelsea sul tetto d’Europa ...In casa Bayern Monaco è una vera e propria polveriera. La stagione è entrata nella fase decisiva e il finale rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo. Il cambio in panchina con l’arrivo di ...