Bayern Monaco | la squadra vuole la cessione di Mané

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ilsta ancora cercando di superare la questione trae Sané, i compagni divorrebbero ladel senegalese Ilsta ancora cercando di superare la questione trae Sané, i compagni divorrebbero ladel senegalese. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, tutta lavorrebbe che in estate l’attaccante ex Liverpool possa lasciare la baviera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Clamoroso al Bayern Monaco: Mané rischia il licenziamento" Corriere dello Sport

