Bayern Monaco | la frase che ha scatenato la rissa tra Mané e Sané

(Di venerdì 14 aprile 2023) Nuovi dettagli su quanto accaduto tra Sadio Mané e Leroy Sané dopo la sconfitta contro il Manchester City in Champions League. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la frase che avrebbe scatenato la reazione di Sané contro Mané al termine di Manchester City-Bayern Monaco sarebbe razzista. Il tedesco si sarebbe infatti rivolto al senegalese chiamandolo "m***a nera". Vedremo se questa indiscrezione ripotata da Pape Mahmoud Gueye, giornalista e cugino della stelle senegalese, verrà confermata ufficialmente. Intanto, oltre alla sospensione, Mané ha ricevuto anche una multa da mezzo milione di euro.

Leroy Sané ha chiesto ai dirigenti del Bayern Monaco di non licenziare il compagno di squadra Sadio Mané, nonostante il pugno subito al termine della gara contro il Manchester City, all'andata dei quarti di finale di Champions League.