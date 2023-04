Batman, il ritorno: Franco Fiorito pronto a candidarsi a sindaco di Anagni (Di venerdì 14 aprile 2023) Il ritorno. Franco Fiorito, il Batman di Anagni, è pronto a tornare in politica. Dopo aver giurato e rigiurato che dopo la condanna definitiva per peculato aveva chiuso con aule e consigli aveva chiuso, l’ex consigliere regionale nel Lazio del Pdl è sul punto di riprovarci. Sono altissime le probabilità che corra alla carica di sindaco di Anagni, il suo paese natale nel Frusinate che ha già guidato tra il 2001 e il 2005. La lista si chiamerà Anagni Futura, anche se il suo è un ritorno al passato. Era uscito di scena nel 2018 dopo la condanna definitiva a 2 anni 11 mesi e 15 giorni di reclusione per aver intascato per interessi personali i rimborsi della Regione Lazio. Da allora ha lavorato nella sua azienda agricola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Il, ildi, èa tornare in politica. Dopo aver giurato e rigiurato che dopo la condanna definitiva per peculato aveva chiuso con aule e consigli aveva chiuso, l’ex consigliere regionale nel Lazio del Pdl è sul punto di riprovarci. Sono altissime le probabilità che corra alla carica didi, il suo paese natale nel Frusinate che ha già guidato tra il 2001 e il 2005. La lista si chiameràFutura, anche se il suo è unal passato. Era uscito di scena nel 2018 dopo la condanna definitiva a 2 anni 11 mesi e 15 giorni di reclusione per aver intascato per interessi personali i rimborsi della Regione Lazio. Da allora ha lavorato nella sua azienda agricola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carpeman11 : @sscnapoli @victorosimhen9 Victor come Goku su Namecc, o come Batman nel Ritorno del Cavaliere oscuro. Daiiii ???????? - inmetamorphosi : appena visto su tiktok un video riguardo a dei rumors su un possibile ritorno di christian bale as batman??? in che senso - cucciolo1554 : RT @ultimora_pol: #Amministrative2023 'Batman' annuncia il ritorno in politica: Franco #Fiorito si candida a sindaco di Anagni. @ultimora_… - teddy1807 : RT @ultimora_pol: #Amministrative2023 'Batman' annuncia il ritorno in politica: Franco #Fiorito si candida a sindaco di Anagni. @ultimora_… - PeppoSpack : RT @ultimora_pol: #Amministrative2023 'Batman' annuncia il ritorno in politica: Franco #Fiorito si candida a sindaco di Anagni. @ultimora_… -