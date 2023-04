“Bassa occupazione femminile? Colpa del modello Mediterraneo all’italiana”: polemiche dopo le parole del ministro belga (Di venerdì 14 aprile 2023) “Il modello di famiglia mediterranea” è alla base del basso tasso di occupazione femminile, anche in Belgio. A sostenerlo è stato, nel corso di un’intervista all’emittente francofona Ln24, il ministro per il Lavoro della Regione di Bruxelles-Capitale, Bernard Clerfayt. parole che hanno scatenato le polemiche sia all’interno del circolo politico belga che sui social. La tesi del ministro è che “molte donne sono ancora in un modello Mediterraneo, che siano italiane, marocchine o turche di origine. È un modello di famiglia in cui l’uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi dei figli“. Tra i primi a rispondergli c’è stata l’esponente del governo federale Zakia Khattabi, ministra per il Clima ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) “Ildi famiglia mediterranea” è alla base del basso tasso di, anche in Belgio. A sostenerlo è stato, nel corso di un’intervista all’emittente francofona Ln24, ilper il Lavoro della Regione di Bruxelles-Capitale, Bernard Clerfayt.che hanno scatenato lesia all’interno del circolo politicoche sui social. La tesi delè che “molte donne sono ancora in un, che siano italiane, marocchine o turche di origine. È undi famiglia in cui l’uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi dei figli“. Tra i primi a rispondergli c’è stata l’esponente del governo federale Zakia Khattabi, ministra per il Clima ed ...

