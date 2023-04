Basket: Nba, Mike Brown di Sacramento votato coach dell'anno dai colleghi (Di venerdì 14 aprile 2023) New York, 14 apr. - (Adnkronos) - Se per alcuni premi come quello di Mvp, di Giocatore più Migliorato o di Difensore dell'anno si preannuncia una battaglia all'ultimo voto, per il premio di Allenatore dell'anno ci sono ottime probabilità che Mike Brown vinca all'unanimità. Ma in attesa che il voto dei 100 membri dei media diventi ufficiale, l'allenatore dei Sacramento Kings può fregiarsi di un titolo davvero di grande onore: il riconoscimento dei suoi colleghi. I 30 allenatore della Nba infatti lo hanno votato come coach of the Year per la National Basketball coaches Association, l'associazione dei coach presieduta da Rick Carlisle. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) New York, 14 apr. - (Adnkronos) - Se per alcuni premi come quello di Mvp, di Giocatore più Migliorato o di Difensoresi preannuncia una battaglia all'ultimo voto, per il premio di Allenatoreci sono ottime probabilità chevinca all'unanimità. Ma in attesa che il voto dei 100 membri dei media diventi ufficiale, l'allenatore deiKings può fregiarsi di un titolo davvero di grande onore: il riconoscimento dei suoi. I 30 allenatorea Nba infatti lo hcomeof the Year per la Nationalballes Association, l'associazione deipresieduta da Rick Carlisle. ...

