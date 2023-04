Basket giovanile | 29 anni dopo Arese mette le mani sul prestigioso Trofeo Garbosi

(Di venerdì 14 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Grande risultato in casa Sg: gli aresini hanno infatti superato a Gorla l’Accademy Ticino per 55-40, portandosi a casa ildi Ve provincia. L’Sgvince ilcon gli Esordienti 2011 A concludere questa meravigliosa “cavalcata” sono stati i ragazzi della categoria Esordienti 2011. Ricordiamo un risultato storico ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Basket giovanile. BEA Chieri under 13 OK al torneo di Moncalieri CentoTorri

Grande risultato in casa Sg Arese Basket: gli aresini hanno infatti superato a Gorla l’Accademy Ticino per 55-40, portandosi a casa il prestigioso Trofeo Garbosi di Varese e provincia. L’Sg Arese ...Match esterno, domenica prossima, alle ore 18.30, sul parquet di Pontedera, per la Libertas, che affronterà il Bellaria Cappuccini. "All’andata – ha commentato Romani – fu un momento difficile per noi ...