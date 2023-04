Basket femminile: Faenza e Lucca vincono gara-3 e si salvano, Moncalieri e San Giovanni Valdarno costrette al secondo turno di playout (Di venerdì 14 aprile 2023) Si sono decise oggi le gare-3 dei playout di Serie A1, che porteranno al massimo il 27 aprile a scoprire quale sarà l’altra retrocessa in Serie A2 oltre al Brixia Basket. A terminare il campionato, e dunque a potersi definire salve, sono la Gesam Gas e Luca Lucca e l’E-Work Faenza. Per quanto riguarda le toscane, fondamentale il successo in trasferta al PalaEinaudi di Moncalieri, dove l’Akronos si è ritrovata sommersa da 50 punti nei primi due quarti. Decisivo l’apporto del duo Que Morrison-Masuella Lisowa Mbaka, come pure di Kourtney Treffers: per loro rispettivamente 21, 15 (con 11 rimbalzi) e 16 punti. Moncalieri ne ha 21 da Westbeld (che però tira male, 8/20) e 12 da Sarah Sagerer. 61-73 il finale che evita ulteriori patemi a Lucca e costringe le piemontesi a ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Si sono decise oggi le gare-3 deidi Serie A1, che porteranno al massimo il 27 aprile a scoprire quale sarà l’altra retrocessa in Serie A2 oltre al Brixia. A terminare il campionato, e dunque a potersi definire salve, sono la Gesam Gas e Lucae l’E-Work. Per quanto riguarda le toscane, fondamentale il successo in trasferta al PalaEinaudi di, dove l’Akronos si è ritrovata sommersa da 50 punti nei primi due quarti. Decisivo l’apporto del duo Que Morrison-Masuella Lisowa Mbaka, come pure di Kourtney Treffers: per loro rispettivamente 21, 15 (con 11 rimbalzi) e 16 punti.ne ha 21 da Westbeld (che però tira male, 8/20) e 12 da Sarah Sagerer. 61-73 il finale che evita ulteriori patemi ae costringe le piemontesi a ...

