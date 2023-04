Basket femminile, Eurolega 2023: Schio lotta ma non basta, il Fenerbahce si impone per 77-70 e vola in finale (Di venerdì 14 aprile 2023) Sconfitta con onore per Schio nella semifinale dell’Eurolega 2022-2023 di Basket femminile. Alla Kralovka Arena di Praga le ragazze di Georgios Dikaioulakos fanno addirittura meglio del fortissimo Fenerbahce per i primi 20?, ma poi calano leggermente nella ripresa e si arrendono per 77-70. Fondamentali per la compagine turca i 24 punti e 11 rimbalzi di Breanna Stewart, gli 13 a testa di Emma Meesseman (autrice anche di 8 rimbalzi) e Satou Sabally e la doppia doppia da 11 punti e 11 assist di Courtney Vandersloot. Dall’altra parte invece non bastano i 19 punti di Jasmine Keys e gli 11 di Marina Mabrey. Domenica il Fenerbahce sfiderà la vincente di Praga-Mersin per il titolo di questa competizione che non è arrivato per un soffio nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Sconfitta con onore pernella semidell’2022-di. Alla Kralovka Arena di Praga le ragazze di Georgios Dikaioulakos fanno addirittura meglio del fortissimoper i primi 20?, ma poi calano leggermente nella ripresa e si arrendono per 77-70. Fondamentali per la compagine turca i 24 punti e 11 rimbalzi di Breanna Stewart, gli 13 a testa di Emma Meesseman (autrice anche di 8 rimbalzi) e Satou Sabally e la doppia doppia da 11 punti e 11 assist di Courtney Vandersloot. Dall’altra parte invece nonno i 19 punti di Jasmine Keys e gli 11 di Marina Mabrey. Domenica ilsfiderà la vincente di Praga-Mersin per il titolo di questa competizione che non è arrivato per un soffio nella ...

