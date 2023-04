Basket femminile, Eurolega 2023: il CBK Mersin batte nettamente lo ZVVZ USK Praga e raggiunge il Fenerbahce nella finale tutta turca (Di venerdì 14 aprile 2023) Il CBK Mersin Yenisehir centra l’atto conclusivo dell’Eurolega di Basket femminile 2023. nella Final Four in svolgimento a Praga (Repubblica Ceca) le turche sconfiggono in semifinale lo ZVVZ USK col punteggio di 58-78 e raggiungono così il Fenerbahce Istanbul nella finale in programma domenica sera alle ore 20:00. Match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale, con le ceche che non sono riuscite mai a ribaltare l’inerzia in proprio favore e sfideranno così la Beretta Famila Schio nella finalina per il terzo posto (ore 18:00). Top scorer per il CBK Mersin è Tiffany Hayes con 19 punti, seguita da Elisabeth Howard e da ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Il CBKYenisehir centra l’atto conclusivo dell’diFinal Four in svolgimento a(Repubblica Ceca) le turche sconfiggono in semiloUSK col punteggio di 58-78 e raggiungono così ilIstanbulin programma domenica sera alle ore 20:00. Match condotto dalla palla a due fino alla sirena, con le ceche che non sono riuscite mai a ribaltare l’inerzia in proprio favore e sfideranno così la Beretta Famila Schiofinalina per il terzo posto (ore 18:00). Top scorer per il CBKè Tiffany Hayes con 19 punti, seguita da Elisabeth Howard e da ...

