Basket | Eurolega donne Schio ko in semifinale contro Fenerbahce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Si può celebrare una sconfitta? Le ragazze di Schio hanno perso la semifinale di Eurolega contro il Fenerbahce. Per… - parallelecinico : È una giornata storica per il basket italiano: alle 15 Schio gioca la semifinale di Eurolega contro il Fenerbahce.… - Eurosport_IT : Dopo 20 anni, una squadra italiana si è qualificata ai playoff di Eurolega femminile: la @familaschio ?????? Ne abbia… - vale_cecca4 : RT @parallelecinico: Si può celebrare una sconfitta? Le ragazze di Schio hanno perso la semifinale di Eurolega contro il Fenerbahce. Per re… - Luca80093108 : RT @parallelecinico: Si può celebrare una sconfitta? Le ragazze di Schio hanno perso la semifinale di Eurolega contro il Fenerbahce. Per re… -

È dunque la formazione turca la prima finalista dell'femminile a Praga, col Beretta Famila che non riesce a impedirne il 15esimo successo di fila. Le orange erano andate all'intervallo lungo ...Il programma con gli orari e come vedere in tv i quarti di finale dell'2022/2023 di. Chiuso il capitolo Regular Season, si è delineato il quadro delle otto squadre che accedono ai playoff, l'ultimo ostacolo prima dell'appuntamento con le Final Four a ...CRONACA E TABELLINO2022/2023: RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA 34GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE GLI HIGHLIGHTS

LIVE Schio-Fenerbahce, Eurolega basket femminile in DIRETTA: serve un capolavoro in semifinale OA Sport

È dunque la formazione turca la prima finalista dell'Eurolega femminile a Praga, col Beretta Famila che non riesce a impedirne il 15esimo successo di fila. Le orange erano andate all'intervallo lungo ...Niente da fare per la Beretta Famila Schio, sconfitta a Praga nella prima semifinale delle Final Four di Eurolega femminile di basket. Le venete vengono battute per 77-70 dalle turche del Fenerbahce e ...