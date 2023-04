Basket, Eurolega 2022/2023: programma, orari e tv quarti di finale (Di venerdì 14 aprile 2023) Il programma con gli orari e come vedere in tv i quarti di finale dell’Eurolega 2022/2023 di Basket. Chiuso il capitolo Regular Season, si è delineato il quadro delle otto squadre che accedono ai playoff, l’ultimo ostacolo prima dell’appuntamento con le Final Four a Kaunas. Per quanto riguarda i quarti di finale, gli incontri si svilupperanno su una serie al meglio delle cinque partite: ovvero, la prima che arriva a tre vittorie passa il turno. Questa fase andrà in scena tra il 25 aprile e il 10 maggio, con le partite che verranno trasmesse integralmente su Eleven Sports, mentre una selezione verrà proposta anche su Sky (comprese le piattaforme Sky Go e NowTV) e Dazn. In tal senso, Sportface.it vi terrà aggiornati a ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilcon glie come vedere in tv ididell’di. Chiuso il capitolo Regular Season, si è delineato il quadro delle otto squadre che accedono ai playoff, l’ultimo ostacolo prima dell’appuntamento con le Final Four a Kaunas. Per quanto riguarda idi, gli incontri si svilupperanno su una serie al meglio delle cinque partite: ovvero, la prima che arriva a tre vittorie passa il turno. Questa fase andrà in scena tra il 25 aprile e il 10 maggio, con le partite che verranno trasmesse integralmente su Eleven Sports, mentre una selezione verrà proposta anche su Sky (comprese le piattaforme Sky Go e NowTV) e Dazn. In tal senso, Sportface.it vi terrà aggiornati a ...

