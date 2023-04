Basilea-Nizza, rovesciata perfetta di Moffi: è suo il gol più bello della serata (VIDEO) (Di venerdì 14 aprile 2023) Il VIDEO del gol di Terem Moffi, autore di una doppietta nel match di Conference League tra Basilea e Nizza. L’attaccante dei francesi si è inventato un gol da urlo al 45+1?, raccogliendo il cross di Laborde e coordinandosi alla perfezione in una rovesciata da vedere e rivedere. Nonostante questa prodezza, il nigeriano non è riuscito a regalare la vittoria ai suoi, raggiunti sul 2-2. Il gesto tecnico però rimane e non passa affatto inosservato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Ildel gol di Terem, autore di una doppietta nel match di Conference League tra. L’attaccante dei francesi si è inventato un gol da urlo al 45+1?, raccogliendo il cross di Laborde e coordinandosi alla perfezione in unada vedere e rivedere. Nonostante questa prodezza, il nigeriano non è riuscito a regalare la vittoria ai suoi, raggiunti sul 2-2. Il gesto tecnico però rimane e non passa affatto inosservato. SportFace.

