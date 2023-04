Barzaghi: «Inter, col Benfica serenità ritrovata! Barella mostruoso» (Di venerdì 14 aprile 2023) Matteo Barzaghi, ospite di Radio Sportiva, ha parlato dell’ottima prova offerta dall’Inter contro il Benfica e della prestazione di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. MONTAGNA RUSSA ? Matteo Barzaghi ha espresso un suo giudizio sull’importante vittoria dell’Inter nel match di Lisbona contro il Benfica: «Dal punto di vista del risultato e dell’importanza la partita con il Benfica è la migliore dell’anno. Dal punto di vista del divertimento mi sono divertito di più a Barcellona. Per cui sì, quella di Barcellona più divertente, questa rischia di portarti tra le migliori quattro d’Europa. Diciamo che l’Inter quest’anno è un po’ come una montagna russa perché non sai mai cosa aspettarti da una partita. Io onestamente non mi aspettavo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Matteo, ospite di Radio Sportiva, ha parlato dell’ottima prova offerta dall’contro ile della prestazione di Nicolòe Marcelo Brozovic. MONTAGNA RUSSA ? Matteoha espresso un suo giudizio sull’importante vittoria dell’nel match di Lisbona contro il: «Dal punto di vista del risultato e dell’importanza la partita con ilè la migliore dell’anno. Dal punto di vista del divertimento mi sono divertito di più a Barcellona. Per cui sì, quella di Barcellona più divertente, questa rischia di portarti tra le migliori quattro d’Europa. Diciamo che l’quest’anno è un po’ come una montagna russa perché non sai mai cosa aspettarti da una partita. Io onestamente non mi aspettavo ...

