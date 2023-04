Bargiggia: “Ho una notizia importante su Osimhen, mi arriva da Napoli” (Di venerdì 14 aprile 2023) Paolo Bargiggia ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen in vista del Milan. Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato, ha fornito un aggiornamento sulle ultime novità riguardanti l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Durante la trasmissione televisiva Diretta Stadio su 7 Gold, il giornalista ha dichiarato che Luciano Spalletti non ha intenzione di schierare Victor Osimhen nella prossima partita di campionato contro il Verona, ma lo utilizzerà invece dall’inizio nel match di Champions League. “Da Napoli mi è arrivata una notizia su Osimhen, mi hanno riferito che Spalletti non lo schiererà contro il Verona, mentre sarà in campo per la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) Paoloha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del, Victorin vista del Milan. Paolo, noto esperto di calciomercato, ha fornito un aggiornamento sulle ultime novità riguardanti l’attaccante del, Victor. Durante la trasmissione televisiva Diretta Stadio su 7 Gold, il giornalista ha dichiarato che Luciano Spalletti non ha intenzione di schierare Victornella prossima partita di campionato contro il Verona, ma lo utilizzerà invece dall’inizio nel match di Champions League. “Dami èta unasu, mi hanno riferito che Spalletti non lo schiererà contro il Verona, mentre sarà in campo per la ...

