Barella il leader dell’Inter made in Italy! Cala la multietnicità ? CdS

(Di venerdì 14 aprile 2023) Daa Bastoni passando per Dimarco, Darmian e Acerbi. Tutti e cinque titolari martedì sera in Benfica-Inter. L’azzurro è ormai un marchio di fabbrica BATTERIA AZZURRA ? L’Interin Italy vola in Europa. A guidare la ventata azzurra Nicolò, che contro il Benfica – martedì sera nell’andata dei quarti di Champions League – ha trovato il suo settimo sigillo in stagione (record), nonché il primo gol di testa da quando veste la maglia nerazzurra. Il centrocampista sardo è sicuramente l’uomo di punta di questa Inter tricolore. Lo accompagna sicuramente l’amico Alessandro Bastoni, assistman in quel di Lisbona. Ma oltre ai due principi, esistono anche le altre leve azzurre altrettanto indispensabili. Francesco Acerbi si è preso il posto di de Vrij ad ottobre, risolvendo più di un problema; Matteo Darmian ha prima rilevato ...