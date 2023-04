Barcellona-Valencia, Eurolega: ultime e diretta tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Prosegue la trentaquattresima giornata di Eurolega, giunta all’ultimo turno della regular season. Tra gli incontri in programma stasera anche Barcellona-Valencia, con le due squadre che scenderanno in campo alle ore 20:30 al Palau Blaugrana. Entrambe le formazioni hanno poco da chiedere alla partita: i padroni di casa, terzi con 44 punti, sono già qualificati ai playoff, e cercheranno la vittoria per chiudere a pari punti col Real Madrid; gli ospiti, dodicesimi con 30 punti, pur vincendo non riuscirebbero ad ottenere un posto tra le prime otto, e giocheranno quindi per l’onore. Un derby spagnolo che, pur senza particolare importanza in ottica classifica, si preannuncia quindi molto interessante da seguire. Le ultime da Barcellona-Valencia, con la diretta tv del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Prosegue la trentaquattresima giornata di, giunta all’ultimo turno della regular season. Tra gli incontri in programma stasera anche, con le due squadre che scenderanno in campo alle ore 20:30 al Palau Blaugrana. Entrambe le formazioni hanno poco da chiedere alla partita: i padroni di casa, terzi con 44 punti, sono già qualificati ai playoff, e cercheranno la vittoria per chiudere a pari punti col Real Madrid; gli ospiti, dodicesimi con 30 punti, pur vincendo non riuscirebbero ad ottenere un posto tra le prime otto, e giocheranno quindi per l’onore. Un derby spagnolo che, pur senza particolare importanza in ottica classifica, si preannuncia quindi molto interessante da seguire. Leda, con latv del ...

