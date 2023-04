Barbara d' Urso | «Vado in Rai? Ecco come stanno le cose» Silenzio rotto

(Di venerdì 14 aprile 2023) Da settimane c'è grande attenzione alle indiscrezioni circa il futuro televisivo did'in. La conduttrice di Pomeriggio 5 haile, a sorpresa, si è esposta per la prima volta su un suo possibile passaggio al servizio pubblico radiotelevisivo. "Con me tutto può sempre accadere, sono la donna delle sorprese", ha dichiarato in una intervista rilasciata al settimanale Gente. A differenza degli ultimi anni, in cui ha sempre smentito fortemente le voci che la davano fuori da Mediaset, questa volta le parole sono state altre. I primi segnali di un cambiamento si sono visti con un recente videomessaggio a Domenica In (per Gabriella Labate moglie di Raf ospite di Mara Venier) e la pace sancita con Lucio Presta.d'e la frecciata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pomeriggio5 : Nuovo record di ascolti per #pomeriggio5 con il 19.42% di share (pari a 1.852.000 spettatori). Il programma di… - fanpage : Rosanna Chifari è una neurologa. Già consulente della Lega al Senato è diventata punto di riferimento della galassi… - pomeriggio5 : Nuovo record di ascolti per #pomeriggio5 con il 18.72% di share (pari a 1.768.000 spettatori). Inoltre il programm… - corrierebologna : Fuggita dalla casa di riposo a 81 anni, parla da Barbara D'Urso: «Non faccio la reclusa» - 95_addicted : RT @tvstellare: Barbara d’Urso sulla pace con Lucio Presta: “[…] Bisogna provarci, mettersi in gioco e ci si deve interrogare sul perché… -

Ancora rumors sul futuro diD'in tv. La conduttrice avrebbe lasciato aperta la porta ad un cambio di rete. Tornano a farsi insistenti i rumors sul futuro in tv diD'. In passato si era parlato di un ...Le voci su un possibile e clamoroso abbandono a Mediaset da parte diD', ormai, si rincorrono da settimane. E la diretta interessata, nei fatti, non sta facendo granché per smentirle. La notizia è stata rilanciata in primis da TvBlog , per poi crescere, ...Tags: gossip gresyaacanfora guendalinatavassi guendalinatavassiexmarito sifb umbertodaponte umbertodapontenuovafidanzata Articolo precedented'rivela di essere passata all'agenzia di ...

Barbara d'Urso in Rai "Con me tutto puo` sempre accadere: sono la donna delle sorprese" Today.it

A dare un nome e un volto all’anziana 81enne scappata da Faenza per raggiungere Bellaria, la terra promessa delle sue vacanze giovanili, è stata Barbara D’Urso nel corso del programma «Pomeriggio ...Dopo Alessia Marcuzzi, anche Barbara D’Urso lascia Mediaset per approdare in Rai Nelle ultime ore un’indiscrezione ha infiammato il web, ma quanto c’è di vero Barbara D’Urso ridimensionata da ...