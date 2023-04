Barbara d'Urso, boom Pomeriggio Cinque: cosa è successo in diretta... (Di venerdì 14 aprile 2023) Barbara d'Urso fa il botto con la vicenda della Madonna di Trevignano che da qualche settimana occupa le cronache dei giornali. La vicenda della sedicente veggente appassiona il pubblico televisivo come ai tempi della Madonna di Civitavecchia che negli anni novanta raggiunse picchi del 30% di share. Eravamo in un'altra epoca, non esistevano i social network e la comunicazione digitale e tutta la narrazione era delegata a giornali e televisioni. Ciononostante, quella forma di misticismo mass market appassionò teleutenti e fedeli fino al punto da imporre un intervento delle massime autorità ecclesiastiche che dovettero verificare l'effettiva attendibilità della vicenda che poi si sciolse come neve al sole. La vicenda di Gisella Cardiaci fa ripiombare incredibilmente in quell'atmosfera e il fatto che abbia così tanta presa sul pubblico la dice lunga sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023)d'fa il botto con la vicenda della Madonna di Trevignano che da qualche settimana occupa le cronache dei giornali. La vicenda della sedicente veggente appassiona il pubblico televisivo come ai tempi della Madonna di Civitavecchia che negli anni novanta raggiunse picchi del 30% di share. Eravamo in un'altra epoca, non esistevano i social network e la comunicazione digitale e tutta la narrazione era delegata a giornali e televisioni. Ciononostante, quella forma di misticismo mass market appassionò teleutenti e fedeli fino al punto da imporre un intervento delle massime autorità ecclesiastiche che dovettero verificare l'effettiva attendibilità della vicenda che poi si sciolse come neve al sole. La vicenda di Gisella Cardiaci fa ripiombare incredibilmente in quell'atmosfera e il fatto che abbia così tanta presa sul pubblico la dice lunga sulla ...

