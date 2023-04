Bankitalia | a febbraio il debito della Pa è aumentato di 21 | 6 miliardi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : A febbraio 2023 il debito pubblico è aumentato di 21,6 miliardi rispetto al mese precedente, toccando la quota reco… - GiovanniAgost20 : A febbraio 2023 il debito pubblico è aumentato di 21,6 miliardi rispetto al mese precedente, toccando la quota reco… - infoiteconomia : Bankitalia: a febbraio debito pubblico sale di 21,6 mld - infoiteconomia : Bankitalia, debito record, a febbraio a 2.772 miliardi - infoiteconomia : Bankitalia, a febbraio il debito della Pa é aumentato di 21,6 miliardi -

... il debito cresce, è nuovo massimo La prima cattiva notizia per i conti pubblici italiani è arrivata dal consueto resoconto mensile disul debito : al'indebitamento dello Stato è ...entrate per 34,9 miliardi Secondo quanto comunicato dal MEF a inizio marzo, la stima del fabbisogno dirisentiva del 'calo degli incassi' fiscali connesso sia alle maggiori ...Alla fine dila quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia era pari al 26,2 per cento (invariata rispetto al mese precedente); quella detenuta da non residenti era pari a gennaio (ultimo ...

Bankitalia: debito record, a febbraio a 2.772 miliardi Agenzia ANSA

Nel mese di febbraio il debito pubblico è aumentato di 21,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.772 miliardi. Nel mese di febbraio il debito pubblico è aumentato di 21,6 miliardi ...Italia di nuovo in allarme: il debito corre su livelli massimi e il Pnrr è in ritardo. Con queste premesse le agenzie di rating iniziano a dubitare sulla ripresa del Paese. Cosa può succedere.