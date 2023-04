Baiardo a “Non è l’Arena” finisce nel mirino dell’Antimafia (Di venerdì 14 aprile 2023) La partecipazione di Salvatore Baiardo a “Non è l’Arena” finisce sotto indagine dell’Antimafia di Firenze. Il factotum dei fratelli Graviano, intervistato più di una volta da Massimo Giletti, è stato perquisito ieri mattina dagli agenti della Direzione investigativa antimafia poco prima che La7 sospendesse la produzione della trasmissione. Non è chiaro, scrive La Repubblica, se L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 aprile 2023) La partecipazione di Salvatorea “Non èsotto indaginedi Firenze. Il factotum dei fratelli Graviano, intervistato più di una volta da Massimo Giletti, è stato perquisito ieri mattina dagli agenti della Direzione investigativa antimafia poco prima che La7 sospendesse la produzione della trasmissione. Non è chiaro, scrive La Repubblica, se L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La7 chiude Non è l’arena di Giletti, il surreale video di Baiardo che su TikTok aveva detto: “Mi vedrete a Mediaset” - MaggioreSimona : RT @LaStampa: La procura di Firenze preoccupata per la sicurezza personale di Massimo Giletti. E la Dia indaga su Baiardo a “Non è l’Arena”… - tempoweb : Non è l'Arena, il retroscena: spunta l'indagine sulle interviste a Baiardo #14aprile #iltempoquotidiano… - foggylady : RT @nadia_moroni: @carloemme50 @CeresaRaffaele Domani (il giornale) pubblica un articolo sul 'complicato rapporto che lega il conduttore al… - ilpost : “Non è l’Arena”, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, non andrà più in onda, e non sono chiari i motivi: in… -