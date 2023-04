Back to School cambia programmazione dopo flop di Federica Panicucci (Di venerdì 14 aprile 2023) Si sta rivelando un flop Back to School con la conduzione di Federica Panicucci. Giunto alla seconda puntata, dopo un inizio al 7.5% (1.081.000 telespettatori), e alla luce del 5.5% (840.000 spettatori) registrato il 12 aprile 2023, vi sono dei cambiamenti importanti in arrivo che riguardano la messa in onda. Come sottolineano Massimo Falcioni di TvBlog e da Giuseppe Candela di Dagospia, dalla terza puntata in poi Back to School va in onda il giovedì in prima serata su Italia 1. Si tratta di una scelta decisamente azzardata che potrebbe vedere lo share abbassarsi ulteriormente: in questo modo Federica Panicucci andrà a scontrarsi con una controprogrammazione davvero complicata. Su ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 aprile 2023) Si sta rivelando untocon la conduzione di. Giunto alla seconda puntata,un inizio al 7.5% (1.081.000 telespettatori), e alla luce del 5.5% (840.000 spettatori) registrato il 12 aprile 2023, vi sono deimenti importanti in arrivo che riguardano la messa in onda. Come sottolineano Massimo Falcioni di TvBlog e da Giuseppe Candela di Dagospia, dalla terza puntata in poitova in onda il giovedì in prima serata su Italia 1. Si tratta di una scelta decisamente azzardata che potrebbe vedere lo share abbassarsi ulteriormente: in questo modoandrà a scontrarsi con una controdavvero complicata. Su ...

Back to school cambia programmazione: la Panicucci rischia Come riportato su Twitter da Massimo Falcioni di TvBlog e da Giuseppe Candela di Dagospia e del Fatto Quotidiano, ci sono importanti cambiamenti in arrivo per Back to school , la trasmissione condotta da Federica Panicucci in onda in queste settimane su Italia 1. La programmazione della seconda stagione dello show Mediaset, leggero e divertente, era fino a ... Federica Panicucci, cambio in corsa: Back to school scappa dal mercoled Da qualche settimana a questa parte Federica Panicucci è tornata in prima serata su Italia 1 alla guida della seconda edizione di Back to school al posto di Nicola Savino , che l'anno scorso ha deciso di passare a Tv8. Ma ecco arrivare una novità. Di cosa si tratta Poco fa Mediaset ha annunciato sui propri canali social che il ... Un pieno di spettacoli a teatro, la movida ribatte con dj Gigi L'Altro, Fabrizio Minuz e Pierpaolo Pretelli ...GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 15 APRILE Riflettori sul Miami Club di Monsano con special guest Pierpaolo Pretelli (tra i nuovi protagonisti della seconda stagione del programma televisivo Back to school)... Bidello Antonino di Back to School: ecco chi è Da qualche giorno è tornato in onda su Italia 1 la nuova edizione di Back to school. Quest'anno alla conduzione troviamo Federica Panicucci e non Nicola Savino. Il programma mette alla prova alcuni ...