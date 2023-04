B.A. Film Festival 2023, i protagonisti e gli eventi da non perdere (Di venerdì 14 aprile 2023) Dal 15 al 21 aprile, Busto Arsizio (VA) torna a ospitare la rassegna cinematografica B.A. Film Festival che giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione. Madrina 2023 Lucrezia Guidone, attrice che si divide tra cinema, teatro e tv, tra i volti della serie fenomeno del momento Mare Fuori. E proprio al titolo amatissimo è dedicato un incontro speciale – i cui posti sono stati polverizzati in pochi minuti – nella serata di domenica 17 aprile. Al BAFF 2023 sono, infatti, attesi oltre a Lucrezia anche Domenico Cuomo, Vincenzo Ferrera e Clara Soccini che racconteranno al pubblico del Festival il successo di Mare Fuori. Tra sogni, coraggio e storie di riscatto di un gruppo di giovani detenuti. Guidone in qualità di madrina sarà anche impegnata nella serata inugurale, sabato 15 aprile al teatro Sociale ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 aprile 2023) Dal 15 al 21 aprile, Busto Arsizio (VA) torna a ospitare la rassegna cinematografica B.A.che giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione. MadrinaLucrezia Guidone, attrice che si divide tra cinema, teatro e tv, tra i volti della serie fenomeno del momento Mare Fuori. E proprio al titolo amatissimo è dedicato un incontro speciale – i cui posti sono stati polverizzati in pochi minuti – nella serata di domenica 17 aprile. Al BAFFsono, infatti, attesi oltre a Lucrezia anche Domenico Cuomo, Vincenzo Ferrera e Clara Soccini che racconteranno al pubblico delil successo di Mare Fuori. Tra sogni, coraggio e storie di riscatto di un gruppo di giovani detenuti. Guidone in qualità di madrina sarà anche impegnata nella serata inugurale, sabato 15 aprile al teatro Sociale ...

