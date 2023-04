Aversa | boom furti di auto | presa la coppia del “cavallo di ritorno”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Rubavanoe provavano a rivenderle ai proprietari secondo il metodo del cosiddetto “di”. È l’accusa contestata a due persone – un uomo ed una donna residente nel Napoletano – arrestate dai Carabinieri di, su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord e poste entrambi ai domiciliari per furto aggravato ed L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... che determinarono la ripresa del bel Paese e nel quale gli eventi bellici e ileconomico ...Preistorico Etnografico Pigorini di Roma e presso l'area archeologica US Navy di Gricignano di(...Pasqua e Pasquetta da record a Napoli: èdi turisti Fiumi di persone si sono riversate in ... La forte affluenza si è riversata anche sulla metropolitana Piscinola -...giornate di Pasqua (9 aprile) e lunedì dell'Angelo (10 aprile) e si prepara ad un autentico, ... in scena il 5 aprile 2023, all'Abbazia di San Lorenzo fuori le mura () e il 6 e 7 aprile 2023, ...

Aversa: l'antica pizzeria da Michele apre la terza sede in Campania ilmattino.it

L’Antica Pizzeria Da Michele apre ad Aversa, in viale Europa 318, venerdì 14 aprile. Un’apertura diretta al pubblico, la 38esima nel mondo, terza in Campania, dopo Salerno e la casa madre di Napoli.