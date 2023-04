Avellino, in due verso il recupero: Rastelli studia il cambio modulo (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua la marcia di avvicinamento dell’Avellino alla sfida in esterna contro la Fidelis Andria (ore 17.30) allo stadio “Degli Ulivi”. Simone Benedetti e Marcello Trotta si sono allenati parzialmente in gruppo nella sessione di oggi pomeriggio. L’ultima parola spetterà alla seduta di rifinitura in programma nella giornata di sabato. Massimo Rastelli, salvo colpi di scena, dovrà fare i conti con il forfait di Mamadou Kanoutè. Il senegalese è rimasto a riposo per un risentimento al ginocchio. Resta ancora ai box Ramzi Aya che continua il programma di recupero per il risentimento al ginocchio sinistro. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio Partenio – Lombardi per la seduta di pre rifinitura in vista di Fidelis Andria – Avellino. I biancoverdi sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua la marcia di avvicinamento dell’alla sfida in esterna contro la Fidelis Andria (ore 17.30) allo stadio “Degli Ulivi”. Simone Benedetti e Marcello Trotta si sono allenati parzialmente in gruppo nella sessione di oggi pomeriggio. L’ultima parola spetterà alla seduta di rifinitura in programma nella giornata di sabato. Massimo, salvo colpi di scena, dovrà fare i conti con il forfait di Mamadou Kanoutè. Il senegalese è rimasto a riposo per un risentimento al ginocchio. Resta ancora ai box Ramzi Aya che continua il programma diper il risentimento al ginocchio sinistro. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio allo stadio Partenio – Lombardi per la seduta di pre rifinitura in vista di Fidelis Andria –. I biancoverdi sono ...

