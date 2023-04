Autopalio | viaggiatore aggredito da faslo poliziotto con un fucile

Inseguito in superstrada da un falso poliziotto col fucile Agenzia ANSA

SIENA – Brutta avventura per un viaggiatore in Autopalio nei giorni scorsi. Un falso poliziotto lo ha inseguito per 20 km e lo ha minacciato di morte dicendogli che gli avrebbe sparato con un fucile.