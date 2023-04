Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tarallucci_Vino : ???? Rivolta sulla nave? Dopo Macron, il capo del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato di 'autonomia strate… - LameziaInforma : Il gruppo consigliare “Libertà è Partecipazione” chiede un consiglio comunale contro l’autonomia differenziata - osannacremonesi : Dall’ultimo consiglio regionale un’ulteriore apertura di credito al progetto di autonomia differenziata da parte de… -

Per il Civ è necessario, tuttavia, garantire l'dell'Istituto, per assicurare un livello ... "Ad avviso deldi indirizzo e vigilanza - spiega Loy - il meccanismo di revisione delle ......e le altre potenze regionali In Etiopia " dove oggi sta volando la presidente del... Addis Abeba non desidera doversi confrontare con altre forze locali in cerca di una maggiore, ...IlFederale della Lega ha fatto il punto della situazione sul dossier -, ritenuta una "riforma fondamentale da Sud a Nord". Lo riferiscono dalla Lega. 14 aprile 2023

Autonomia,Consiglio Federale Lega: è fondamentale, da Nord a Sud Tiscali Notizie

Milano, 14 apr. (askanews) – Il Consiglio Federale della Lega ha fatto il punto della situazione sul dossier-Autonomia, ritenuta una “riforma fondamentale da Sud a Nord”. Lo riferiscono dalla Lega.Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale lametino alla mozione proposta dal consigliere Rosario Piccioni contro il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata, sostengono dal Movimento: ...