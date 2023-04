Auto, non solo elettrico. Governo pensa a incentivi per benzina e diesel (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la sonora sconfitta rimediata in ambito europeo, dove la Commissione Ue ha aperto agli e-fuel ma non ai biocombustibili sostenuti dall’Italia per il mantenimento dei motori endotermici all’interno del paradigma che vira sull’elettrico, il Governo italiano pensa ora al mercato interno con una rimodulazione degli incentivi che guardi non solo alle Automobili “a spina” ma anche a quelle a scoppio. Probabilmente per posizione ideologica, ma anche per un ragionamento alquanto logico: se le BEV (le Automobili completamente elettriche) si vendono poco perché costano tanto, è comunque fondamentale svecchiare il parco circolante, anche con dei motori Euro 6 termici che possano rimpiazzare i troppi Euro 2-3-4 ancora in circolazione, specie se ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la sonora sconfitta rimediata in ambito europeo, dove la Commissione Ue ha aperto agli e-fuel ma non ai biocombustibili sostenuti dall’Italia per il mantenimento dei motori endotermici all’interno del paradigma che vira sull’, ilitalianoora al mercato interno con una rimodulazione degliche guardi nonallemobili “a spina” ma anche a quelle a scoppio. Probabilmente per posizione ideologica, ma anche per un ragionamento alquanto logico: se le BEV (lemobili completamente elettriche) si vendono poco perché costano tanto, è comunque fondamentale svecchiare il parco circolante, anche con dei motori Euro 6 termici che possano rimpiazzare i troppi Euro 2-3-4 ancora in circolazione, specie se ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La nuova mobilitazione mascherata votata dal Parlamento russo prevede che chi dopo 20 giorni non si presenta per il… - fratotolo2 : Piccolo pensierino pasquale “Non avrai nulla e sarai felice” (Klaus Schwab) Ovvero, non avrete più case (troppo… - Capezzone : Partono male, anzi malissimo i giornali che titolano “Auto sulla folla”. No, non è l’auto che da sola è andata sull… - lacittanews : Il parcheggio selvaggio è una delle abitudini alle quali i viterbesi non rinuncerebbero mai. Nemmeno se mettere la… - AlbanoAntonio : @ultimora_pol Con quelli che in teoria si prosteranno ai suoi desiderata senza proferire parola... @CarloCalenda i… -