Auto e assemblaggio | è made in Italy la tecnologia a prova di futuro

(Di venerdì 14 aprile 2023) La tendenza a ragionare, nell’motive design, in termini di veicoli che siano sempre più human-centric – ovvero che mettano al centro la persona, con le sue necessità – prende forma e corpo con laplug&play TUC 3.0. A svilupparla è stata l’azienda italiana TUC Technology, che ne ha appena presentato la versione industrializzata, in anteprima mondiale. Per la torinese TUC Technology, ripensare i veicoli – e non solo – in ottica human-centric significa consentire una personalizzazione totale della stessa architettura, sviluppando soluzioni interne modulari che interagiscano direttamente con le forme esterne. Si concretizza tutto in TUC 3.0, un dispositivo che consente di inserire componenti diversi (possono essere i sedili, può essere lo sterzo o la plancia, il tunnel con i comandi e così via) internamente al veicolo, adattando tutto ...