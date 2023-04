Auto contro bicicletta: grave bimba di 7 anni (Di venerdì 14 aprile 2023) grave incidente oggi pomeriggio a Serravalle Sesia (Vercelli), dove per cause ancora da accertare una bambina di quasi 7 anni è stata investita da un’Automobile mentre era in bicicletta. Un’équipe... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 aprile 2023)incidente oggi pomeriggio a Serravalle Sesia (Vercelli), dove per cause ancora da accertare una bambina di quasi 7è stata investita da un’mobile mentre era in. Un’équipe...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il navigatore dell'auto lo ha portato per sbaglio in una strada privata. Il giovane automobilista ha quindi provato… - VaneJuice : RT @Agr0_Punk: Impressionante algoritmo di TikTok che propone il video di #Udogie che vede la sua nuova auto per la prima volta. Due minuti… - Daviderel4 : RT @RedStar000: #Carciofara che urla dal banco, ma scappa dalle domande dei giornalisti. Sarà ricordata per sempre dall'ignobile lancio dei… - ShoppingAlertIT : LEVOIT Smart Purificatore d'Aria per Allergie e Asma, Filtro HEPA, Guarda la Qualità dell‘Aria, Contro il 99,97% de… - Agr0_Punk : Impressionante algoritmo di TikTok che propone il video di #Udogie che vede la sua nuova auto per la prima volta. D… -