(Di venerdì 14 aprile 2023) Una delle notizie principali di giornata è sicuramente ladi Piero, con il possibile scambio Brozovic-Kessié sul tavolo. Ma non solo. Secondo Sport Mediaset, infatti, potrebbe essere in discussione anche il. OCCHIO ALLA PANCHINA – Nella suadi oggi a, il DS nerazzurro Pieroha incontrato anche il procuratore Edoardo Crnjar. Che cura gli interessi, tra gli altri, di Roberto De Zerbi. Ecco quindi che nell’incontro di oggi il suo nome potrebbe essere uscito in ottica della sostituzione di Simonesulla panchina dell’Inter il prossimo anno. Anche se, al momento, si resta soltanto nel campo delle ipotesi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ausilio, visita a Barcellona può riguardare il post Inzaghi - SM - - morristhetop : RT @spondainter: ?? Piero Ausilio, accompagnato da Eduardo Crjnat [agente sportivo], fotografato alla Ciutat Esportiva Gamper [centro sport… - spondainter : ?? Piero Ausilio, accompagnato da Eduardo Crjnat [agente sportivo], fotografato alla Ciutat Esportiva Gamper [centr… - ferrantelli94 : RT @GuarroPas: #Inter, ieri il ds Piero #Ausilio ha fatto visita al #Barcellona in compagnia dell’agente Edoardo #Crnjar, che da tempo colt… - 4LEX4ND4N0V1C : RT @GuarroPas: #Inter, ieri il ds Piero #Ausilio ha fatto visita al #Barcellona in compagnia dell’agente Edoardo #Crnjar, che da tempo colt… -

... l'Inter, faa un club straniero a inizio primavera, mentre la stagione calcistica vive i giorni più delicati dell'anno. Pieroè stato ieri a Barcellona per alcuni incontri e tra gli ...1 Il mercato dell'Inter è pronto a muoversi. Il direttore sportivo Pieroè stato oggi ina Barcellona, presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper, in compagnia dell'agente e intermediario Edoardo Crnjar della Excellence Sport che da tempo coltiva rapporti ottimi ...Giuseppe Celentano, urologo, che con l'dell'ecografo osserverà le vie urinarie basse, per ... A conclusione della settimana, venerdì 21, il pubblico femminile potrà prenotare una...

Inter, Ausilio è in Spagna: incontro col Barcellona e con un super ... Calciomercato.com

Visita di cortesia Può essere, ma la verità è che in questo incontro si è parlato soprattutto di calciomercato, ma più precisamente del futuro di Franck Yannick Kessié. Inter Barcellona, incontro per ...Mentre Ausilio è in visita a Barcellona (ritorno di fiamma per Kessiè), secondo quanto riporta calciomercato.it, si sta lavorando sotto traccia a una pista parallela. Quella che porta a Gabriel ...