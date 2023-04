Audi F1, chi saranno i piloti che guideranno nel 2026? (Di venerdì 14 aprile 2023) Il countdown è cominciato, ma sarà un conto alla rovescia lungo ben tre anni. Siamo attualmente nel Mondiale 2023 di Formula 1 e il nuovo ingresso nel Circus dell’automobilismo più famoso è previsto nel 2026. Audi in F1 è diventato immediatamente argomento di discussione all’interno del paddock creando un grande interesse tra tutti gli appassionati. Quali saranno i piloti che s’interfacceranno con il Costruttore dai quattro anelli? Adam Baker non si è voluto sbilanciare. Audi F1 si avvicinerà passo passo al Circus: “piloti? Mancano tre anni, valuteremo più avanti” “Con la prima gara fra tre anni è troppo presto per parlare seriamente di piloti, ma l’interesse per questo argomento è evidente – le parole di Adam Baker, amministratore delegato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Il countdown è cominciato, ma sarà un conto alla rovescia lungo ben tre anni. Siamo attualmente nel Mondiale 2023 di Formula 1 e il nuovo ingresso nel Circus dell’automobilismo più famoso è previsto nelin F1 è diventato immediatamente argomento di discussione all’interno del paddock creando un grande interesse tra tutti gli appassionati. Qualiche s’interfacceranno con il Costruttore dai quattro anelli? Adam Baker non si è voluto sbilanciare.F1 si avvicinerà passo passo al Circus: “? Mancano tre anni, valuteremo più avanti” “Con la prima gara fra tre anni è troppo presto per parlare seriamente di, ma l’interesse per questo argomento è evidente – le parole di Adam Baker, amministratore delegato di ...

