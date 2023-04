Attenzione a questo pulsante della macchina, se lo schiacci per sbaglio consumi il doppio (Di venerdì 14 aprile 2023) Ci sono pratiche comuni che abbiamo in auto che sono totalmente sbagliate, che non hanno alcun beneficio e che ci fanno anche spendere più del dovuto. Spesso utilizziamo tasti e dispositivi convinti di ottenere un miglioramento ma in realtà non è così e andiamo a sprecare solo tantissimi soldi senza un reale beneficio. pulsante auto che consuma tantissimo (Ilovetrading)Conoscere il funzionamento della vettura ma anche di quelle che sono le componenti accessorie è importante per evitare di consumare e sprecare inutilmente. Il problema di alcuni meccanismi è che non vengono usati per sbaglio ma le persone li utilizzano nel quotidiano perché sono convinti di fare bene, di ottimizzare le prestazioni o perché qualcuno gli ha dato un’informazione errata. Uno tra tutti è il pulsante dell’aria condizionata, ovvero quello dove ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 14 aprile 2023) Ci sono pratiche comuni che abbiamo in auto che sono totalmente sbagliate, che non hanno alcun beneficio e che ci fanno anche spendere più del dovuto. Spesso utilizziamo tasti e dispositivi convinti di ottenere un miglioramento ma in realtà non è così e andiamo a sprecare solo tantissimi soldi senza un reale beneficio.auto che consuma tantissimo (Ilovetrading)Conoscere il funzionamentovettura ma anche di quelle che sono le componenti accessorie è importante per evitare di consumare e sprecare inutilmente. Il problema di alcuni meccanismi è che non vengono usati perma le persone li utilizzano nel quotidiano perché sono convinti di fare bene, di ottimizzare le prestazioni o perché qualcuno gli ha dato un’informazione errata. Uno tra tutti è ildell’aria condizionata, ovvero quello dove ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crypto_gateway : intorno a me c’é pieno di gente che non ha idea che mercoledi esce il cpi e c’é shangai ma dove c4xx0 vivete? mi… - Lincazzatissimo : RT @sweetlullaby0: ?? Attenzione! ?? Non Guardare se sei debole di cuore e di stomaco! Ci vuole coraggio per guardare questo video! https:… - AntonellaAstri2 : RT @sweetlullaby0: ?? Attenzione! ?? Non Guardare se sei debole di cuore e di stomaco! Ci vuole coraggio per guardare questo video! https:… - _HicSuntLeones_ : @teoxandra Con questo tweet desidero spezzare una lancia sulla testa di Giletti. Se davvero ha pagato un mafioso, l… - Ivy79995663 : RT @sweetlullaby0: ?? Attenzione! ?? Non Guardare se sei debole di cuore e di stomaco! Ci vuole coraggio per guardare questo video! https:… -