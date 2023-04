Attentato di Tel Aviv, il bergamasco ferito ha lasciato l’ospedale: rientra in Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) ISRAELE. Roberto Nicoli, rimasto ferito il 7 aprile sul lungomare della città, è stato dimesso venerdì 14 aprile dall’ospedale Ichilov di Tel Aviv. A breve il rientro. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 aprile 2023) ISRAELE. Roberto Nicoli, rimastoil 7 aprile sul lungomare della città, è stato dimesso venerdì 14 aprile dalIchilov di Tel. A breve il rientro.

