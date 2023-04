ATP Montecarlo, Zverev punta il dito su Medvedev: “Scorretto e antisportivo, mi delude molto” (Di venerdì 14 aprile 2023) Una partita interminabile, chiusa 9-7 nel tiebreak del terzo set dopo match point da entrambi i lati. Spettacolo in serata a Montecarlo con Daniil Medvedev che batte il campione olimpico Alexander Zverev negli ottavi di finale. Il tedesco, che sembra essere tornato in un discreto stato di forma, non ha apprezzato però i comportamenti in campo del russo. Le sue parole: “Prendo la correttezza e la sportività molto, molto sul serio. Sfortunatamente, non ha niente di tutto ciò”. E ancora: “Cerca di fare tutto, quando è dietro. Come atleta, questo mi delude davvero” commentando i vari atteggiamenti tenuti da Medvedev durante la sfida. In conclusione: “Ci sono stati diversi momenti in cui ha avuto la sensazione che iniziassi a giocare meglio e cercasse di fare qualcosa ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Una partita interminabile, chiusa 9-7 nel tiebreak del terzo set dopo match point da entrambi i lati. Spettacolo in serata acon Daniilche batte il campione olimpico Alexandernegli ottavi di finale. Il tedesco, che sembra essere tornato in un discreto stato di forma, non ha apprezzato però i comportamenti in campo del russo. Le sue parole: “Prendo la correttezza e la sportivitàsul serio. Sfortunatamente, non ha niente di tutto ciò”. E ancora: “Cerca di fare tutto, quando è dietro. Come atleta, questo midavvero” commentando i vari atteggiamenti tenuti dadurante la sfida. In conclusione: “Ci sono stati diversi momenti in cui ha avuto la sensazione che iniziassi a giocare meglio e cercasse di fare qualcosa ogni ...

