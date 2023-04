Atp Montecarlo, Sinner travolge Musetti nei quarti conquistando la terza semifinale consecutiva di un Master 1000: affronterà Rune (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannik Sinner approda per la prima volta in carriera in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e settima testa di serie, supera nel derby azzurro il toscano Lorenzo Musetti, numero 21 Atp e 16 del seeding, suo coetaneo, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 15 minuti. Sinner sfiderà domani il 19enne danese Holger Rune, numero 9 del mondo e 6 del tabellone. A breve il servizio completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannikapproda per la prima volta in carriera inal torneo Atpdi(terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e settima testa di serie, supera nel derby azzurro il toscano Lorenzo, numero 21 Atp e 16 del seeding, suo coetaneo, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 15 minuti.sfiderà domani il 19enne danese Holger, numero 9 del mondo e 6 del tabellone. A breve il servizio completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

