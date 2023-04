ATP Montecarlo | Medvedev risponde a Zverev | “Si guardi allo specchio Quando perde…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) Daniilè stato sconfitto da Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di, salutando così la competizione in scena sulla terra rossa del Principato. Il russo ha ceduto al cospetto del danese, dopo che ieri si era reso protagonista di una pazzesca maratona contro il tedesco Alexander. Proprio il teutonico aveva criticato aspramente il rivale in conferenza stampa: “Prendo la correttezza e la sportività molto, molto sul serio. Sfortunatamente, non ha niente di tutto ciò. Cerca di fare tutto,è dietro. Come atleta, questo mi delude davvero”. Alexanderaveva poi proseguito, spiegando nel dettaglio quanto successo in campo: “Ci sono stati diversi momenti in cui ha avuto la sensazione che iniziassi a giocare meglio e cercasse di fare qualcosa ogni volta. ...