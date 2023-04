ATP Montecarlo | il gioco di Daniil Medvedev si adatta anche alla terra rossa?

(Di venerdì 14 aprile 2023) “Non mi piace labattuta,se vinco un match, preferisco i campi duri”.ha da sempre un rapporto conflittuale con la stagione sul rosso eil tennista russo ha confermato di faticare a trovarsi bene su questa superficie. Eppure il numero cinque del mondo ha raggiunto i quarti di finale, dove affronterà oggi il rampante danese Holger Rune, in un match sicuramente molto interessanteper il carattere fumantino di entrambi i giocatori.è reduce da una settimane da assoluto protagonista sul cemento americano, dove ha raggiunto la finale sia ad Indian Wells (sconfitto da Alcaraz) sia a Miami, dove ha trionfato battendo Jannik Sinner. Un momento decisamente favorevole per il tennista russo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - marcodimaio : Un grandissimo Lorenzo Musetti elimina Djokovic e trova Sinner nei quarti del torneo ATP Masters 1000 a Montecarlo.… - Radio1Rai : ??#Tennis Impresa di #LorenzoMusetti che batte il n.1 dell'ATP #NovakDjokovic. Sulla terra rossa di Montecarlo, il t… - lascolomba : RT @Agenzia_Ansa: Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimonta, neg… - FilippoCarmigna : Atp Montecarlo 2023, impresa Musetti: battuto Djokovic -

Jannik Sinner affronterà Lorenzo Musetti nei quarti di finale del Masters 1000 di2023 , torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Derby inaspettato nel Principato di Monaco,...a livello...... valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di2023 . L'appuntamento con il derby ... I due giocatori si affrontano per la seconda volta in carriera a livello(l'unico precedente nel ...Impresa quasi storica per Lorenzo Musetti che agli ottavi del torneo diha sconfitto il numero 1 del tabellone e uno dei mostri sacri del tennis mondiale Nole ...ai quarti di un torneo...

Atp Montecarlo, Musetti-Sinner: primo derby azzurro nei quarti di finale di un Master 1000 Corriere della Sera

Pronostico Jannik Sinner-Lorenzo Musetti, derby italiano ATP Montecarlo 2023, in programma oggi 14 aprile 2023.Le partite dei quarti di finale del torneo di Montecarlo 2023. In campo Tsitsipas, Sinner, Musetti, Medvedev a caccia della semifinale.