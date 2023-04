ATP Montecarlo, Daniil Medvedev contro il pubblico: “Non gioco finché non state zitti” (Di venerdì 14 aprile 2023) Un match incredibile, una girandola di emozioni, durato fino a sera: Daniil Medvedev al termine di una battaglia durata oltre tre ore, è riuscito ad imporsi negli ottavi di finale su Alexander Zverev per 9-7 nel tiebreak del terzo set negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Una sfida che si è giocata tanto sul talento, ma molto anche sui nervi. Le parole del russo in conferenza stampa: “È stato un match incredibile, davvero pazzo, non posso mentire su questo. Lui ha servito due volte per vincere il match, quindi diciamo che potevo fare meglio. Prima di giocare questo torneo ho guardato diversi match su terra battuta, qui il servizio non è importante come sulle altre superfici e se ti innervosisci il match può cambiare da un momento all’altro. È stato un match incredibile, sono soddisfatto di quello che sono riuscito a ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Un match incredibile, una girandola di emozioni, durato fino a sera:al termine di una battaglia durata oltre tre ore, è riuscito ad imporsi negli ottavi di finale su Alexander Zverev per 9-7 nel tiebreak del terzo set negli ottavi di finale del Masters 1000 di. Una sfida che si è giocata tanto sul talento, ma molto anche sui nervi. Le parole del russo in conferenza stampa: “È stato un match incredibile, davvero pazzo, non posso mentire su questo. Lui ha servito due volte per vincere il match, quindi diciamo che potevo fare meglio. Prima di giocare questo torneo ho guardato diversi match su terra battuta, qui il servizio non è importante come sulle altre superfici e se ti innervosisci il match può cambiare da un momento all’altro. È stato un match incredibile, sono soddisfatto di quello che sono riuscito a ...

