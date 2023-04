ATP Montecarlo 2023: Taylor Fritz annienta Stefanos Tsitsipas e raggiunge Rublev in semifinale (Di venerdì 14 aprile 2023) Grandissima vittoria di Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, lo statunitense (n.8 del seeding) gioca un match solido e sconfigge a sorpresa un irriconoscibile Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.2) per 6-2 6-4 in appena un’ora e 12 minuti di gioco. Per il classe 1997 si tratta della prima vittoria in carriera sulla terra battuta contro un top ten. In semifinale Fritz affronterà il russo Andrey Rublev (n.5 del torneo), uscito vittorioso dal primo incontro di giornata contro il tedesco Jan-Lennard Struff. L’inizio di partita è a senso unico: da una parte Fritz comincia con grande determinazione, dall’altra Tsitsipas commette diversi errori e si ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Grandissima vittoria dinei quarti di finale del Masters 1000 di. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, lo statunitense (n.8 del seeding) gioca un match solido e sconfigge a sorpresa un irriconoscibile(testa di serie n.2) per 6-2 6-4 in appena un’ora e 12 minuti di gioco. Per il classe 1997 si tratta della prima vittoria in carriera sulla terra battuta contro un top ten. Inaffronterà il russo Andrey(n.5 del torneo), uscito vittorioso dal primo incontro di giornata contro il tedesco Jan-Lennard Struff. L’inizio di partita è a senso unico: da una partecomincia con grande determinazione, dall’altracommette diversi errori e si ...

