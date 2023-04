Atp Montecarlo 2023, Sinner batte Musetti e vola in semifinale (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - Jannik Sinner batte Lorenzo Musetti per 6-2, 6-2 in 1h15' nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. Sinner, testa di serie numero 7, domina il derby italiano contro il numero 16 del tabellone e in semifinale sfiderà il danese Holger Rune. Il 19enne, numero 9 del mondo e sesta testa di serie, supera il 27enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1h17'. LA PARTITA - Pronti, via e Sinner si procura 3 palle break nel game di apertura. L'accelerazione di dritto vale il game conquistato senza concedere un punto a Musetti. L'altoatesino concede 2 palle break nel game successivo, ma si tira fuori dai guai con il dritto (2-0). ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - JannikLorenzoper 6-2, 6-2 in 1h15' nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di, testa di serie numero 7, domina il derby italiano contro il numero 16 del tabellone e insfiderà il danese Holger Rune. Il 19enne, numero 9 del mondo e sesta testa di serie, supera il 27enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1h17'. LA PARTITA - Pronti, via esi procura 3 palle break nel game di apertura. L'accelerazione di dritto vale il game conquistato senza concedere un punto a. L'altoatesino concede 2 palle break nel game successivo, ma si tira fuori dai guai con il dritto (2-0). ...

