ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Musetti: “Sinner ha meritato di vincere, ho ancora molto lavoro da fare” (Di venerdì 14 aprile 2023) Finisce ai quarti di finale l’avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo la grandissima impresa di ieri contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic, l’azzurro classe 2002 (testa di serie n.16) non riesce a ripetersi quest’oggi contro il connazionale Jannik Sinner (n.6 del seeding) ed esce dal campo con una netta sconfitta per 6-2 6-2. Sicuramente la stanchezza era tanto dopo le quasi tre ore in campo di ieri, ma nella conferenza stampa post partita Musetti non sminuisce di certo il successo dell’avversario: “Sicuramente la fatica si è fatta sentire, ma non voglio togliere nessun merito a Jannik che ha strameritato la vittoria. Ha imposto il suo gioco, ha fatto quello che fa meglio. Il suo primo set è stato a un livello veramente alto. Era difficile stargli ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Finisce ai quarti di finale l’avventura dial Masters 1000 di. Dopo la grandissima impresa di ieri contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic, l’azzurro classe 2002 (testa di serie n.16) non riesce a ripetersi quest’oggi contro il connazionale Jannik(n.6 del seeding) ed esce dal campo con una netta sconfitta per 6-2 6-2. Sicuramente la stanchezza era tanto dopo le quasi tre ore in campo di ieri, ma nella conferenza stampa post partitanon sminuisce di certo il successo dell’avversario: “Sicuramente la fatica si è fatta sentire, ma non voglio togliere nessun merito a Jannik che ha strala vittoria. Ha imposto il suo gioco, ha fatto quello che fa meglio. Il suo primo set è stato a un livello veramente alto. Era difficile stargli ...

