ATP Montecarlo 2023 | Jannik Sinner domina un Musetti senza energie e si qualifica per la semifinale

(Di venerdì 14 aprile 2023)è il semifinalista italiano del Mastes 1000 di. L’altoatesino, nel derby tricolore, batte Lorenzoper 6-2 6-2 con una performance imperiosa sotto il sole di una delle coste più belle del mondo. Per il numero 1 d’Italia, al momento, percorso netto in materia di semifinali 1000 in stagione: il suo prossimo avversario sarà il danese Holger Rune, vittorioso sul russo Daniil Medvedev: un’altra sfida giovane, con lo sfortunato precedente di Sofia sullo sfondo. La partenza diè di quelle da par suo: in 20 minuti è già sul 4-0. Il primo break arriva a zero, con il dritto che fa molto male al toscano. Le chance del controbreak dici sono, due per l’esattezza, anche in virtù di qualche punto ad alta spettacolarità, ma la solidità del numero 8 del ...

Jannik Sinner si aggiudica il derby italiano nei quarti del torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale, e vola in semifinale dove domani sfiderà il danese Holger

Medvedev, che non batte uno dei primi 10 del mondo sulla terra battuta dal 2019 quando superò Kei Nishikori in semifinale a Barcellona, va da subito in difficoltà negli scambi da