ATP Montecarlo 2023 | Holger Rune elimina Medvedev e ora attende Sinner o Musetti in semifinale

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il danese, che aveva approfittato del forfait di Matteo Berrettini, oggi supera il russo Daniil, fiaccato dalle tre ore di battaglia della tarda serata di ieri contro il tedesco Alexander Zverev, diventando così il terzo semifinalista del torneo ATP. Finisce 6-3 6-4 in un’ora e 18 minuti, ed orail vincente del derby azzurro tra Jannike Lorenzo. In un primo set in cui i servizi la fanno da padroni, ad essere decisivo è il quarto gioco, l’unico ad andare ai vantaggi:sciupa la prima palla break sul 30-40, poi una seconda ai vantaggi, ma la terza è quella buona per il 3-1. Il danese non concede più occasione di rientro al russo e così il 6-3 si ...

I due azzurri si sfidano per un posto in semifinale Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell'Masters 1000 di2023. Il derby italiano tra la testa di serie numero 7 e il numero 16 del tabellone vale un posto in semifinale. Si tratta del secondo confronto diretto tra i due ...... 'Sono stato bravo a controllare le mie emozioni' È un Rublev rilassato e sorridente quello che risponde alle domande in sala stampa dopo la vittoria in quarti di finale del torneo di...14.24 - MATCH FRITZ - Il campione in carica delle ultime due edizioni, Stefanos Tsitsipas, è fuori dal torneo di. Ha perso in quarti di finale da Taylor Fritz: 6 - 2 6 - 4 in un'ora e ...

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti valido per i quarti di finale dell'Atp di Montecarlo è in programma non prima delle ore 16.30. Tuttavia, essendo la quarta sfida sul campo centrale del ...Grandissima vittoria di Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, lo statunitense (n.8 del seeding) gioca un match solido e sconfigg ...