Atp Montecarlo 2023 | derby Sinner-Musetti nei quarti | diretta

(Di venerdì 14 aprile 2023) I due azzurri si sfidano per un posto in semifinale Jannikcontro Lorenzoneidi finale dell’Atp Masters 1000 di. Ilitaliano tra la testa di serie numero 7 e il numero 16 del tabellone vale un posto in semifinale. Si tratta del secondo confronto diretto tra i due talenti del tennis tricolore, entrambi 21enni. Nel 2021, negli ottavi di finale del torneo Atp di Anversa, sul sintetico indoor,si è imposto per 7-5, 6-2. Il vincente di oggi affronterà in semifinale uno tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3, e il danese Holger Rune, sesto giocatore del seeding che negli ottavi di finale ha beneficiato del ritiro di Matteo Berrettini. Nella parte bassa del tabellone, già definita la semifinale. Il russo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - marcodimaio : Un grandissimo Lorenzo Musetti elimina Djokovic e trova Sinner nei quarti del torneo ATP Masters 1000 a Montecarlo.… - repubblica : Tennis, Atp Montecarlo: Medvedev battuto, Rude in semifinale. Parte la sfida azzurra Musetti-Sinner. Segui la diret… - News24Tennis : Con cinque punti in fila Holger Rune spacca la partita nel finale di secondo set e, battendo Daniil Medvedev, conqu… - Ubitennis : ATP Montecarlo, Rublev si complimenta con Musetti: 'Per battere Djokovic devi giocare al suo livello' -

"Sarà un match bellissimo". Non ha dubbi Adriano Panatta, ex campione di tennis azzurro e oggi commentatore televisivo, parlando a RaiNews24 dei quarti di finale del torneo1000 ditra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in programma per venerdì pomeriggio. "Sono due ragazzi educatissimi e bravi", osserva Panatta. Quindi una stoccata a Novak Djokovic: "Ieri ...Secondo set: Tsitsipas getta la spugna,avrà un nuovo campione Il tennista greco serve in maniera più profonda e umilmente sceglie di "pedalare" e rimettere in campo ogni colpo per ...Anche per questi motivi il match giocatosi nella serata di ieri sul centrale dicon protagonisti lo stesso Daniil e Zverev ha vissuto diversi momenti memorabili. Il tedesco, però, uscito ...

Non ha dubbi Adriano Panatta, ex campione di tennis azzurro e oggi commentatore televisivo, parlando a RaiNews24 dei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Lorenzo ...Per la prima volta nella storia si gioca un derby italiano nei quarti di finale di un Masters 1000. Al termine del match tra Medvedev e Rune, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano sul campo ...