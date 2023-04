ATP Montecarlo 2023: Andrey Rublev vince in due set contro Struff e vola in semifinale (Di venerdì 14 aprile 2023) Andrey Rublev rispetta il pronostico nel suo match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, il tennista russo (testa di serie n.5) mostra la sua classe e batte il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-1 7-6(5) in un’ora e 40 minuti di gioco. Nel penultimo atto del torneo il nativo di Mosca sfiderà il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas (n.2 del seeding) e lo statunitense Taylor Fritz (n.8 del torneo). Pronti, via e arriva subito il break di Struff. Si tratta però soltanto di un fuoco di paglia, perché subito dopo Rublev entra in partita e sale velocemente sul 4-1. A questo punto il tedesco va praticamente a servire per rimanere nel set, ma il suo avversario fa ancora male ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)rispetta il pronostico nel suo match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, il tennista russo (testa di serie n.5) mostra la sua classe e batte il tedesco Jan-Lennardper 6-1 7-6(5) in un’ora e 40 minuti di gioco. Nel penultimo atto del torneo il nativo di Mosca sfiderà ilnte del match tra il greco Stefanos Tsitsipas (n.2 del seeding) e lo statunitense Taylor Fritz (n.8 del torneo). Pronti, via e arriva subito il break di. Si tratta però soltanto di un fuoco di paglia, perché subito dopoentra in partita e sale velocemente sul 4-1. A questo punto il tedesco va praticamente a servire per rimanere nel set, ma il suo avversario fa ancora male ...

