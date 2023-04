ATP Monaco di Baviera 2023, Matteo Berrettini si cancella dal torneo tedesco (Di venerdì 14 aprile 2023) La notizia era nell’aria dopo il forfait annunciato ieri nel torneo ATP Montecarlo 2023, dove agli ottavi avrebbe dovuto affrontare il danese Holger Rune, ma ora, come riporta SuperTennis, c’è anche l’ufficialità: Matteo Berrettini si è cancellato dal torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, in programma la prossima settimana. Il tennista azzurro al termine del match del secondo turno nel Principato ha accusato uno strappo muscolare di secondo grado al muscolo obliquo interno della fascia addominale: si tratta dell’ennesimo problema fisico per Matteo Berrettini, che lo scorso anno saltò l’intera stagione sul rosso. Così Matteo Berrettini aveva annunciato ieri il forfait: “Ho sentito un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) La notizia era nell’aria dopo il forfait annunciato ieri nelATP Montecarlo, dove agli ottavi avrebbe dovuto affrontare il danese Holger Rune, ma ora, come riporta SuperTennis, c’è anche l’ufficialità:si èto dalATP 250 didi, in programma la prossima settimana. Il tennista azzurro al termine del match del secondo turno nel Principato ha accusato uno strappo muscolare di secondo grado al muscolo obliquo interno della fascia addominale: si tratta dell’ennesimo problema fisico per, che lo scorso anno saltò l’intera stagione sul rosso. Cosìaveva annunciato ieri il forfait: “Ho sentito un po’ ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TENIPOcom : ATP 1000 Monte Carlo, Monaco H. Rune (DEN) d. D. Medvedev (RUS) 6-3 6-4 - PlanetofLearni1 : Musetti vs Sinner/ Live stream #Tennis ATP Monte Carlo, Monaco, Lorenzo #Musetti vs. Jannik #Sinner - PlanetofLearni1 : Medvedev vs. Rune/ Live stream Daniil #Medvedev vs #Rune ATP Monte Carlo, Monaco - TENIPOcom : ATP 1000 Monte Carlo, Monaco A. Rublev (RUS) d. J.-L. Struff (GER) 6-1 7-6(5) - PlanetofLearni1 : Djokovic vs. Lorenzo Musetti/ Live stream ATP Monte Carlo, Monaco, Novak #Djokovic vs. Lorenzo #Musetti -