Atp di Montecarlo, Sinner vola in semifinale: il derby con Musetti è suo (Di venerdì 14 aprile 2023) Jannik Sinner si aggiudica il derby italiano nei quarti del torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale, e vola in semifinale dove domani sfiderà il danese Holger Rune. L'altoatesino ha battuto Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2 6-2 in un'ora e 15 minuti di gioco. (Ansa).

