ATP Barcellona 2023, Rafael Nadal resta in dubbio, Alcaraz ci sarà (Di venerdì 14 aprile 2023) Non sarà un Masters 1000, ma il torneo di Barcellona davvero ci va molto vicino ad esserlo. Un parterre davvero eccezionale per l’ATP 500 spagnolo con tanti giocatori presenti nella Top-10 (c’è Jannik Sinner) e con il possibile rientro nel circuito anche del padrone di casa Rafael Nadal. Il maiorchino scioglierà i dubbi sulla sua presenza solo quest’oggi, dopo che aveva deciso di ritardare il suo rientro, saltando anche Montecarlo. Nadal è fermo ormai dagli Australian Open e non vuole accelerare assolutamente il proprio ritorno in campo. L’obiettivo è quello di evitare assolutamente delle ricadute, che potrebbero andare a compromettere il suo vero grande obiettivo, il Roland Garros. restando in casa Spagna, c’è un altro giocatore che tornerà in campo a Barcellona ed è ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Nonun Masters 1000, ma il torneo didavvero ci va molto vicino ad esserlo. Un parterre davvero eccezionale per l’ATP 500 spagnolo con tanti giocatori presenti nella Top-10 (c’è Jannik Sinner) e con il possibile rientro nel circuito anche del padrone di casa. Il maiorchino scioglierà i dubbi sulla sua presenza solo quest’oggi, dopo che aveva deciso di ritardare il suo rientro, saltando anche Montecarlo.è fermo ormai dagli Australian Open e non vuole accelerare assolutamente il proprio ritorno in campo. L’obiettivo è quello di evitare assolutamente delle ricadute, che potrebbero andare a compromettere il suo vero grande obiettivo, il Roland Garros.ndo in casa Spagna, c’è un altro giocatore che tornerà in campo aed è ...

