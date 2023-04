Atp Barcellona 2023, il tabellone di qualificazione: cinque azzurri al via (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 500 di Barcellona, con numerosi azzurri che proveranno a conquistare il main draw. Matteo Arnaldi, ad un passo dall’ingresso nei primi 100, è la prima testa di serie e affronterà Moreno de Alboran all’esordio. Tra le teste di serie anche Giulio Zeppieri e Raul Brancaccio, che dovranno vedersela contro le wild card Marti Pujolras e Martin Tiffon. Per Gigante c’è il numero due Kotov, mentre Giustino scenderà in campo contro il numero tre Virtanen. GLI SPOT DEGLI azzurri (1) Arnaldi vs Moreno de Alboran Geerts vs (8) Skatov (2) Kotov vs Gigante Roca Batalla vs (10) Paire (3) Virtanen vs Giustino (WC) Alcala Gurri vs (11) Blancaneaux (4) Zeppieri vs (WC) Marti Pujolras Trungelliti vs (7) Marterer (6) Brancaccio vs (WC) Martin Tiffon Gengel vs (9) Kovalik SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Ildelle qualificazioni dell’ATP 500 di, con numerosiche proveranno a conquistare il main draw. Matteo Arnaldi, ad un passo dall’ingresso nei primi 100, è la prima testa di serie e affronterà Moreno de Alboran all’esordio. Tra le teste di serie anche Giulio Zeppieri e Raul Brancaccio, che dovranno vedersela contro le wild card Marti Pujolras e Martin Tiffon. Per Gigante c’è il numero due Kotov, mentre Giustino scenderà in campo contro il numero tre Virtanen. GLI SPOT DEGLI(1) Arnaldi vs Moreno de Alboran Geerts vs (8) Skatov (2) Kotov vs Gigante Roca Batalla vs (10) Paire (3) Virtanen vs Giustino (WC) Alcala Gurri vs (11) Blancaneaux (4) Zeppieri vs (WC) Marti Pujolras Trungelliti vs (7) Marterer (6) Brancaccio vs (WC) Martin Tiffon Gengel vs (9) Kovalik SportFace.

